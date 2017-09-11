Эксперты рассказали, что изменит смерть "министра войны" ИГ

Фото: twimg.com

Российская авиация на минувшей неделе ликвидировала "министра войны" террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Гулмурода Халимова, экс-командира ОМОНа МВД Таджикистана, известного в ИГ под именем аль-Таджики. Об этом пишет РБК.

Издание связалось с экспертами - руководителем отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антоном Мардасовым и экс​пертом дискуссионного клуба "Валдай" Владимиром Евсеевым, чтобы они оценили последствия ликвидации Халимова для боевиков.

Новости

Общество Российская авиация уничтожила "министра войны" ИГ в Сирии

Мардасов отметил, что "министр войны" в ИГ - это скорее номинальная и медийная фигура, которая на самом деле не ответственна за всю стратегию и тактику группировки. По его словам, на данный пост специально назначают иностранцев для подчеркивания интернационального статуса организации.

Эксперт указывает, что операции ИГ во многих случаях координируются на местах без получения какого-то общего руководства. Но Халимов, по оценке Мардасова, сказал новое слово в тактике террористической организации, поскольку после тренингов и работы обладал знаниями и наработками современной военной науки.

"По двум фигурам, (Тархана) Батирашвили и Халимова, сложно судить о роли, которую играют выходцы из СНГ в ИГ. Своим возвышением эти двое обязаны скорее личными качествами", - рассказал Мардасов, отметив, что закономерности все же присутствуют. Например, чеченцы, отметил эксперт, воюют обособленно, составляют элитные силы, их не разбивают по группам, а выходцев из иных регионов распределяют по разным подразделениям, так как они воюют не очень хорошо.

Он добавил, что по мере потери боевиками территорий сокращается и известный состав руководства группировки, например, после утраты контроля над Мосулом им не нужно было сохранять должность губернатора города. При этом основной костяк террористическая организация сохранила, считает Мардасов. Он считает, что реально управляющие ИГ как террористическим брендом люди "находятся вне медийной картинки, и потеря каких-либо известных личностей на боеспособности ИГ не сказывается, будь то министр войны или даже халиф".

Евсеев также согласен, что гибель конкретных людей в рядах террористов кардинально не влияет на положение ИГ в Сирии и Ираке. "В "Исламском государстве" очень легко заменяется человек, какую бы он должность ни занимал", — заявил он, выразив уверенность, что боевики быстро найдут замену "министру войны".