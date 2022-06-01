Эксперты «Росводоканал Барнаул» рассказали, как проверить качество питьевой воды из скважины

Лаборатория «Росводоканал Барнаул» ежедневно следит, чтобы вода в кранах жителей города и пригорода соответствовала всем необходимым требованиям СанПиН. В сутки проводится около 500 исследований, а в период паводка — в два-три раза чаще.

Но не все пользуются водой из централизованной системы водоснабжения или обслуживаемых предприятием артезианских водозаборов. Есть и другие источники ресурса — скважины, которые собственники бурят самостоятельно для личного пользования. Качество такой воды гарантировать можно только после специальных исследований.

«Питьевая вода в централизованной системе водоснабжения должна соответствовать требованиям СанПиН, и мы регулярно следим за этим. Но если вы получаете воду из источников, которые пробурили самостоятельно, то её лучше проверить, несмотря на внешнюю прозрачность и приятный вкус. Проверка такой воды позволит обезопасить себя и своих близких», — рассказала начальник центральной аналитической лаборатории «Росводоканал Барнаул» Татьяна Шималина.

Вода из скважины может содержать примеси металлов, а также вредные для здоровья инфекции. Кроме того, при планировании установки системы фильтрации по результатам анализа можно будет подобрать подходящие фильтры (или отказаться от них за ненадобностью).

«Для жителей частного сектора, использующих воду из личных скважин и колодцев в качестве питьевой, мы рекомендуем проведение лабораторных исследований химического и бактериологического состава не менее одного раза в год. Промышленным предприятиям и организациям проведение исследования воды пригодится в целях производственного контроля за соблюдением нормативов по составу сбрасываемых в систему канализации сточных вод», — добавила Татьяна Шималина.

Результаты исследования готовятся в течение семи календарных дней с даты поступления пробы на анализ. Получить консультацию специалиста и уточнить всю необходимую информацию можно по номерам 50-01-01 (центр обслуживания абонентов), 28-29-90 (отдел продаж), 50-09-23 (центральная аналитическая лаборатория, отдел анализа питьевой воды), 50-07-96 (центральная аналитическая лаборатория, отдел анализа сточной воды).

ООО «Барнаульский водоканал»

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