Эксперты спрогнозировали убыль рабочей силы в России в 1,9 млн человек к 2030 году

Специалисты НИУ ВШЭ спрогнозировали уменьшение рабочей силы в России к 2030 году. Результаты исследования приводит РБК.

Авторы подсчётов указывают, что с 2019-го по 2030-й год численность рабочей силы в России уменьшится на 1,9 млн человек. Также отмечается, что доля рабочего ресурса младше 40 лет снизится с 42% в 2019 году до 37,4%.

Основной причиной старения рабочих считают вступление в трудоспособный возраст малочисленного поколения 1990-2000-х годов рождения.

Сильнее всего снижение рабочей силы затронет центральную часть России. В регионах, которые наиболее привлекательны для мигрантов, старение рабочих будет проходить медленнее.

Ранее сообщалось, что более 100 организаций Алтайского края подали заявки на сокращение около 800 сотрудников.