Эксперты усомнились в эффективности медицинских масок для детей

Стандартные медицинские маски в условиях пандемии коронавируса защищают детей хуже, чем взрослых, пишут "Известия".

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Доказано, что маски способны обеспечить должную защиту от вируса, однако эффективность их использования детьми оказалась на 20% ниже, чем у взрослых.

По словам врача-инфекциониста, сотрудника научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного центра вирусологии РУДН Елены Беловой, это объясняется тем, что дети много двигаются и защитные изделия у них нередко съезжают, открывая нос и рот. Но это не отменяет необходимость ношения защитных средств несовершеннолетними, и им нужно объяснять, как носить маску правильно, заявляет эксперт.

Другие специалисты также сошлись во мнении, что детям следует обязательно носить маски. Однако стандартные изделия могут быть им велики, поэтому следует искать специальные маски для детей. Правда, купить их в связи с небольшим объемом производства непросто, но можно попробовать заказать через интернет.