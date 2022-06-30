Эксперты узнали, о чем мечтает барнаульская молодежь

Молодые россияне мечтают встретить настоящую любовь, жить в достатке и создать счастливую семью, выяснили специалисты СберСтрахования жизни. Реализовать свои финансовые амбиции в ближайшие пять лет рассчитывают 56% респондентов. При этом молодёжь считает необходимым откладывать не менее 26% своего месячного дохода.

Исследование СберСтрахования жизни показало, что у 68% россиян всех возрастов есть мечта, важное стремление, определяющее действия в жизни. Больше всего мечтателей оказалось среди молодёжи — 81%. Самые мечтательные — жители Москвы, Махачкалы, Саратова, Красноярска и Омска.

В списке популярных желаний россиян — встретить настоящую любовь (52%), жить в достатке (44%) и создать счастливую семью (33%). 70% молодых барнаульцев также мечтают о большом чувстве, 40% — о семейном гнёздышке, 37% — открыть собственное дело. Каждый четвёртый молодой житель Барнаула (36%) мечтает о высоком уровне благосостояния, а каждый третий (33%) — о своей квартире или доме.

31% россиян всех возрастов планируют добиться целевого уровня жизни по доходу и доле накоплений в течение ближайших пяти лет. Более оптимистично настроена молодёжь: это рассчитывают сделать 56% опрошенных в данной возрастной группе. Активнее других к аналогичным финансовым целям намерены идти молодые жители Ижевска (66%), Краснодара и Уфы (по 62% соответственно). Для барнаульской молодёжи этот показатель составил 56%.

И это не пустые слова: барнаульская молодёжь считает необходимым откладывать более 26% своего ежемесячного дохода. В среднем по стране для всех возрастных групп этот показатель также составляет 26%. Лидерами по доле дохода, направляемого в накопления, стали молодые жители Уфы (37%), Иркутска (34%), Хабаровска (33%), Перми и Набережных Челнов (по 32% соответственно).

«Молодые россияне смело смотрят в будущее и готовы превращать большие стремления в конкретные цели. По данным нашего исследования, среди целей молодёжи на ближайшее будущее — улучшить благосостояние (40%), повысить уровень квалификации (19%), сформировать первоначальный взнос по ипотеке (11%). Реализовать эти стремления можно с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ). С начала года молодые россияне оформили порядка трёх тысяч договоров НСЖ по программе „Билет в будущее“ от СберСтрахования жизни. Копить молодёжь планирует в среднем в течение пяти лет. Недавно мы дополнили программу защитой от потери работы и возможностью возмещения медицинских расходов», — отметил Игорь Кобзарь, и.о. руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Оформить договор можно в любом отделении СберБанка или в СберБанк Онлайн.