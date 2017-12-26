Эксперты выбрали 10 главных слов 2017 года

Экспертный совет составил рейтинг главных слов уходящего года, сообщает сайт "Год литературы".

Итак, на первом месте находится слово "реновация". Далее идут "биткоин", "хайп". Также в этот список попали следующие слова: "токсичный", "баттл", "допинг", "криптовалюта", "фейк", "безвиз" и "домогательство" ("харассмент").

Кроме этого, филологи и лингвисты из экспертного совета определили протологизмы. В рейтинг вошли слова "домогант", "гоп-политика", "зломенитый".

Новости

Общество Словарь Merriam-Webster назвал главное слово 2017 года



