Эксперты выяснили, как частичная мобилизация повлияла на поведение алтайских работодателей

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, как на фоне частичной мобилизации изменилось поведение работодателей Алтайского края в части приглашения тех или иных соискателей на собеседования.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в вооружённые силы призовут 300 тысяч резервистов. 14 октября Путин заявил, что призвали уже 222 тысячи человек, а мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель.

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По данным исследователей, к концу сентября российские работодатели стали на 3% чаще приглашать на собеседования женщин. По сравнению с первой неделей месяца доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров, выросла с 59% до 62%, а доля мужских сократилась с 41% до 38%.

Однако в Алтайском крае изменений в этом плане не наблюдается: «Доля приглашений на собеседование женщин осталась на прежнем уровне — 58%, мужчин — 42%», — говорится в сообщении.

В то же время в последнюю неделю сентября алтайские работодатели на 3% реже приглашали на собеседования соискателей в возрасте 18-24 лет. Да и в целом по стране интерес к этой возрастной категории упал на 2%. А вот доля приглашений людям в возрасте от 25 до 54 лет выросла на 1%.

«Никак не изменилось к концу сентября отношение работодателей к соискателям в зависимости от опыта их работы, но в отдельных профессиональных сферах ситуация отличается от общей. Так, в сфере „Страхование“ компании на 4% чаще стали приглашать на собеседования соискателей без опыта работы, в сферах „Добыча сырья“, „Закупки“, „Маркетинг, реклама“, „Наука, образование“ и „Сельское хозяйство“ — на 1% чаще», — отметили в пресс-службе сервиса.

Ранее сообщалось, что предлагаемые зарплаты в Алтайском крае по итогам сентября составили 42 243 рубля.

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