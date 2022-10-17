Эксперты выяснили, сколько лет жителям Алтая копить на машину, если откладывать половину зарплаты

Алтайский край оказался на 78 месте из 89 в рейтинге регионов по способности населения накопить на автомобиль, сообщает РИА Новости.

За основу расчётов аналитики взяли медианную зарплату, 50% которой необходимо ежемесячно откладывать на покупку автомобиля, при этом накопления весь срок не должны тратиться и должны быть размещены на вкладе по ставке на уровне 7,5%, а проценты должны капитализироваться каждый месяц.

«В Алтайском крае срок накопления на новый автомобиль — 10,3 года. Срок накопления на подержанный автомобиль — 6,3 года», — выяснили аналитики.

Республика Алтай разместилась в рейтинге чуть выше — на 68 месте. Там на новую машину придётся копить 9,4 года, а на подержанную — 5,8 года.

Среди регионов Сибири выше всех в рейтинге Красноярский край — 14 место. Здесь жители копят на новый автомобиль 6,8 года, а на подержанный — четыре года.

Быстрее всех получится накопить на машину жителям Чукотки — 3,7 года. Дольше всех собирать деньги придётся в Кабардино-Балкарской Республике — 11,3 года.

Данные отсутствуют по четырём регионам, накануне вошедшим в состав РФ, — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям.

Ранее россиянам назвали сумму, которую необходимо накопить на «чёрный день».