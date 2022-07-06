Экстремал, путешествующий по России на самокате, посетит Алтай

С конца апреля 28-летний путешественник Денис Бритвин едет на обычном самокате из Санкт-Петербурга во Владивосток. В конце июля он планирует добраться до Новосибирска, а первый этап путешествия завершить на Алтае. Об этом он рассказал в своей группе «На Самокате по всей России» во «ВКонтакте».

По его словам, он преодолел уже больше 3100 километров — 1/4 от общего маршрута и больше половины первого этапа. Общий маршрут — около 12 000 км.

«Путешествие будет разделено на два этапа, так как общий маршрут составит в районе 8-9 месяцев, а зимой не проедешь на самокате, да и куда спешить, надо наслаждаться путешествием. Закончу где-то на Алтае и в 2023 году продолжу в мае с Алтая и оттуда до Владивостока», — написал путешественник.

Он также отметил, что в ходе путешествия не отказывается от любой помощи, за исключением предложений подвезти.