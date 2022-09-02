Electrolux уходит из России и продает бизнес местному менеджменту

Шведский производитель бытовой техники Electrolux уйдет из России и продаст свой бизнес в стране местному менеджменту. Как сообщает РБК, об этом сообщает пресс-служба компании.

Убыток в размере примерно 350 млн крон (около $35 млн) компания отразит в третьем квартале 2022 года. Благодаря передаче российского бизнеса местному менеджменту будет обеспечен «ответственный и контролируемый выход» с российского рынка.

Напомним, что о своих планах уйти из страны производитель сообщал еще в июле этого года. Кроме того, активы подразделения Electrolux Professional, которое занято производством профессиональной бытовой техники, также перейдут к локальному руководству.

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Экономика Производитель бытовой техники Electrolux уходит из России

Напомним, что в начале августа решение свернуть свой бизнес приняла компания Ekaterra, производитель чая под марками Lipton и Brook Bond. Как отмечали эксперты, уходящие бренды занимали не более 4,5% рынка, а потому их будет легко заменить.