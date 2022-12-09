Электрик, грузчик, аппаратчик: Барнаульская зерноперерабатывающая компания ищет новых сотрудников

Зерноперерабатывающая компания «Выбор Сибири», выпускающая пшеничную муку под торговой маркой «ПряниковЪ», ищет новых сотрудников. В компании открыты вакансии электрика и оператора линии фасовки, а также грузчиков и аппаратчиков.

Предприятие гарантирует стабильную работу, соцпакет и высокую заработную плату без задержек. Всем сотрудникам также предоставляют спецодежду. Узнать подробнее о вакансиях можно по телефонам: 608-999, 8-963-503-12-20

«Выбор Сибири» — это современное предприятие по производству муки, расположенное в Барнауле на улице Трактовой, 7/2. Оно образовано в 2012 году, и за годы работы зарекомендовало себя на рынке как стабильный, надёжный производитель и порядочный поставщик. На производстве строго контролируют качество продукции и постоянно внедряют новые технологии: например, в 2015 году здесь запустили новое мукомольное оборудование.

«Максимально автоматизированное импортное мукомольное оборудование позволяет использовать в производстве новейшие современные технологии», — подчеркнули в компании.

ООО «ВЫБОР СИБИРИ»

Адрес: Барнаул, ул. Трактовая, 7/2

Тел.: 608-999, 8-963-503-12-20

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