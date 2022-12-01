Электронный помощник. Как работает мобильное приложение «РВК.Услуги» от барнаульского водоканала

«Росводоканал Барнаул» предлагает своим клиентам мобильное приложение «РВК.Услуги». Оно позволяет передавать показания, заказывать и оплачивать услуги, следить за состоянием лицевого счёта и многое другое.

С помощью электронного помощника все опции доступны буквально в несколько кликов. К одному профилю можно привязать несколько лицевых счетов, и по каждому сохраняется история платежей и показаний приборов учёта. Приложение также напоминает клиенту о задолженности.

«Мобильное приложение — современный инструмент и ещё один канал коммуникаций с предприятием в режиме онлайн. Это очень удобно и существенно экономит время. Кроме того, наш цифровой сервис гарантирует безопасность персональных данных абонентов», — отметил коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

Приложение доступно для пользователей смартфонов на базе Android, а также для владельцев Apple iPhone. «РВК.Услуги» можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal» или скачать приложение по ссылкам на сайте водоканала.

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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