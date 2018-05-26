Электрошоковый щит для разгона людей появится у МВД и Росгвардии

МВД и Росгвардия впервые показали новый вид амуниции - электрошоковый щит, который защищает бойца и шокирует противника, сообщает "Лента.ру".

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Презентация прошла на полигоне учебного центра Отдельной дивизии особого назначения Росгвардии в подмосковной Балашихе в рамках проходящего с 24 по 26 мая Второго научно-технического форума "День передовых технологий правоохранительных органов".

Щит совмещает две функции - он защищает бойца от традиционных угроз (таких как камни, палки и ножи), и при соприкосновении с противником наносит элетрошоковое воздействие, вызывающее кратковременный шок. Кроме того, опционно изделие может покрываться специальным составом, который не позволяет ему загореться. Также звук от работы щита, по мнению разработчиков, оказывает психологическое воздействие.

По словам специалистов, изделие прошло все испытания, и рекомендовано к принятию на вооружение. Ожидается, что поступать в подразделения МВД и Росгвардии щит начнет в конце 2018 года. Стоимость щита не разглашается.