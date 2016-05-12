Елена Летучая извинилась за новую ведущую "Ревизорро", испортившую свадьбу

Экс-ведущая программы "Ревизорро" Елена Летучая опубликовала видео, в котором публично извинилась за новую ведущую программы Ольгу Романовскую, испортившую свадьбу в Челябинске. Об этом сообщает новостное агентство Chelyabinsk.ru.

Программа начала снимать ресторан, в котором в тот момент проходила свадьба. Романовская нашла нарушения на кухне и рассказала об этом всем гостям, заключив, что таким образом их хотят отравить. После этого инцидента невеста пообещала обратиться в прокуратуру.

По словам Елены Летучей, у нее всегда была четкая установка: любой праздник неприкосновенен. Если съемочная группа видела, что в кафе идет праздник, то съемки не производились.

"Не знаю, почему Ольга это сделала, считаю, что портить торжество людям нельзя. Дорогой Челябинск, прошу прощения за ведущую Ольгу Романовскую, молодо-зелено, не понимала, что творит... Поскольку "Ревизорро" все равно имеет отношение ко мне, я приношу извинения за новую ведущую", – добавила Летучая.