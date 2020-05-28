Елена Воробей рассказала, что артистам не хватает денег из-за коронавируса

Актриса Елена Воробей рассказала, что артисты сидят без работы третий месяц и многим из них приходится продавать имущество. Об этом сообщает "Собеседник".

"Театральным артистам – государственникам, бюджетникам – полагаются выплаты. Нам – самозанятым и ИП – не полагается ничего", – пояснила Воробей.

Женщина отметила, что артисты лишились возможности зарабатывать, и перспективы у всех угнетающие. Актриса рассказала, что является единственным кормильцем в семье: у нее есть дочь, а также несколько племянников школьного возраста, которые "не попадают под выплаты", что заставляет ее нервничать.

Воробей также рассказала, что решила продать свою квартиру в Черногории на морском побережье "из-за затяжного отсутствия работы". По мнению артистки, уровень жизни обычных людей и знаменитостей, у которых есть недвижимость за границей и элитные квартиры, сравнивать глупо.

Женщина признала, что нужно помнить о людях, которым сейчас тяжелее и помогать тем, кто в этом нуждается. Сейчас Воробей доставляет продукты первой необходимости людям, которые не могут выйти на улицу из-за пандемии.