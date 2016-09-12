Елизавета II в 90 лет села за руль Range Rover и прокатила герцогиню Кейт
Британская королева подвезла герцогиню до места семейного пикника с принцем Уильямом
Фото: twitter.com
Британская королева Елизавета II в 90 лет села за руль внедорожника Range Rover и прокатила герцогиню Кембриджскую Кейт по резиденции Балморал в Шотландии, пишет РИА Новости.
Агентство напоминает, что монарх давно любит водить, а больше всего ей нравятся внедорожники концерна Land Rover и автомобили Jaguar. Отмечается, что в этот раз Елизавета II подвезла герцогиню до места семейного пикника, где их ждал принц Уильям.
На опубликованных снимках видно, как королева в простой одежде ведет внедорожник по холмистой местности, а улыбчивая Кейт сидит рядом с ней на пассажирском сиденье.
Подчеркивается, что этот случай показывает желание монарха продолжать водить, несмотря на возраст, а также ее хорошие отношения с супругой внука.
The Queen drives Kate to a picnic with Will in the hills of Lock Muick on the Balmoral Estate. || 9th September 2016 pic.twitter.com/CihBqKU1HW— Royal Trio Updates (@RoyalTrioUpdate) 11 сентября 2016 г.