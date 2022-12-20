Ёлочка, не гори! Как нарядить главную «спутницу» Нового года, чтобы она не вспыхнула, как факел

До празднования Нового года осталось меньше двух недель. Жители Алтайского края уже вовсю готовятся и покупают (либо устанавливают) главный символ праздника — новогоднюю ёлку. Но, к сожалению, за всеми приготовлениями граждане зачастую теряют бдительность и не оказывают должного внимания вопросам пожарной безопасности. Из-за этого вместо счастья в новом году приходит беда. Рассказываем, как нарядить главную «спутницу» Нового года, чтобы она не вспыхнула, как факел. Советы специалистов МЧС.

Как установить ёлку?

Устанавливать ёлку необходимо на устойчивой подставке или в ведре с песком, подальше от электрообогревательных и отопительных приборов. Также позаботьтесь о том, чтобы ёлка не препятствовала свободному выходу из помещения.

Как нельзя украшать ёлку?

Воздержитесь от установки на ёлку свечей и игрушек из легковоспламеняющихся материалов, не обкладывайте ватой зелёную красавицу. Электрогирлянды включать разрешено только взрослым, использовать исключительно заводские и исправные изделия. Уходя из дома, не забывайте выключать их из сети.

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А если ёлка всё-таки загорелась?

Повалите её на пол, обесточьте электрогирлянду. Попробуйте своими силами потушить очаг огнетушителем, одеялом или иными подручными средствами. При необходимости вызывайте пожарных. МЧС России предупреждает: соблюдайте правила пожарной безопасности! При пожаре звоните на номер 101 или 112.