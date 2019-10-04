"Эмбрионы в регионы": в соцсетях высмеяли акцию против абортов

Мероприятие получило неоднозначные отзывы

4 октября 2019, 15:12, Роман Кильмяшкин

Всероссийская акция "Эмбрионы в регионы" стала предметом насмешек в социальных сетях. Как сообщает телеканал "360", многих пользователей насмешили как название акции, так и ее замысел.

Некоторые обратили внимание, что отказ от абортов должен осуществляться не с помощью кукол, а за счет обеспечения достойного уровня жизни.

Ранее в Свердловской области по проекту в государственные медицинские организации поступило пять тысяч моделей внутриутробного ребенка на сроке 12 недель, уточняет газета "Ведомости".

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В качестве цели акции называется профилактика абортов, пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного родительства через кабинеты акушеров-гинекологов и кабинеты планирования семьи.

Инициаторы проекта считают, что демонстрация беременным женщинам наглядного пособия – эффективная мера в профилактике абортов. Модели изготовлены из специальных силиконовых материалов, которые выполнены в натуральную величину.

Они уверены, что соприкосновение с "маленьким младенцем" подсознательно включит родительский инстинкт, будет способствовать формированию у женщины позитивного отношения к сохранению беременности.

Участие в акции полностью добровольное. То есть медицинские учреждения могут присоединиться к ней по собственной инициативе.

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