Эндокринолог дал советы, как избавиться от жира на животе, не голодая

Эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден дала практические советы, как избавиться от складок жира на животе. Их приводит "Российская газета".

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Общество Диетолог рассказала, откуда берется жир на животе и как его убрать

По словам специалиста, зачастую трудности при похудении связаны с медленным метаболизмом, и голодать в таких случаях не рекомендуется, так как это еще сильнее замедляет обмен веществ – организм "экономит" энергию.

О проблемах с метаболизмом могут сигнализировать такие признаки, как вялость, сонливость, упадок сил, частые головные боли, выпадение волос и быстрый набор веса при привычном питании.

Исправлять положение следует контролем калорий и двигательной активностью. А именно, сжигать их на 250 больше, чем потреблять.

Этого достаточно, чтобы организм не перешел в "экономрежим". При этом рекомендуется подпитывать его умеренными порциями продуктов, содержащих много белка и полезных жиров. В частности, они содержатся в салатах на растительном масле, орехах и авокадо.

Быстрый эффект наблюдается не всегда, но в долгосрочной перспективе старания обязательно окупятся нормализацией обмена веществ, стабилизацией веса и исчезновением жировых складок на животе, утверждает эндокринолог.