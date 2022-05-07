Энергетики рассказали подробности о строительстве трамвайного кольца на время реконструкции моста у Нового рынка

В Горэлектросети рассказали о том, как будут проходить работы по строительству трамвайного кольца на время реконструкции моста у нового рынка. Работы по его возведению начнутся 10 мая, отмечает «Вечерний Барнаул».

В первый день работ строители планируют произвести разбивку оси трамвайного пути, а также определить места, где будут установлены новые опоры контактной сети.

За проведение строительства будут отвечать сразу две службы: служба пути, занимающаяся укладкой трамвайного полотна, а также служба энергетики, которая будет работать над установкой опор контрактной сети.

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Рабочим предстоит не только снять старые и уложить новые рельсы, но также и провести новую контактную сеть, которая будет обеспечивать трамвайное кольцо питанием.

На оформление развязки коммунальщикам потребуется 200 тонн щебня, 19 тонн рельсов, 285 деревянных шпал, установлено восемь новых опор контактной сети и проложено около 500 метров несущего троса и 200 метров контактного провода.

Основной этап работ рассчитан на период с 10 по 22 мая.

Напомним, с 10 мая в краевой столице закроют движение по всей ширине чётной проезжей части проспекта Ленина в районе пересечения с улицей Пионеров. На участке будут строить разворотное кольцо у моста перед Новым рынком. При этом уже с 25 мая путепровод полностью закроют на реконструкцию, которая продлится до конца 2023 года.