Эпатажный наряд новосибирской Круэллы раскритиковали в эфире федерального канала

Героем очередного выпуска передачи «За гранью» на НТВ стала жительница Новосибирска Ольга Платонова, которую называют новосибирской Круэллой за её эпатажные наряды.

Выпуск посвятили отношениям женщины со свёкрами, которые недовольны тем, что жена сына мало времени уделяет дому и воспитанию детей.

При этом муж женщины заявил, что он поддерживает её увлечения, а также добавил, что сам предложил ей уйти с работы в налоговой инспекции.

Отметим, что на шоу Платонова пришла в костюме под названием «Генерал Платонова», который также активно обсудили зрители эфира. Многим эти одежды показались слишком вызывающими и нелепыми.