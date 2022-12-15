Год кролика

Эпичную драку баранов за самку сняли в горах Алтая

В комментариях к видео отметили, что у людей дни обычно проходят в таком же режиме

15 декабря 2022, 11:16

Сайлюгемский национальный парк рассказал, как обычно проходит день у алтайского горного барана (аргали). Видео заповедник опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Унылые будни аргали. И самка нравится, и есть хочется, и рога жалко, и соперник надоел. И так целый день», — говорится в описании к кадрам.

В комментариях отметили, что у людей дни обычно проходят в таком же режиме.

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