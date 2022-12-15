Эпичную драку баранов за самку сняли в горах Алтая

Сайлюгемский национальный парк рассказал, как обычно проходит день у алтайского горного барана (аргали). Видео заповедник опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Унылые будни аргали. И самка нравится, и есть хочется, и рога жалко, и соперник надоел. И так целый день», — говорится в описании к кадрам.

В комментариях отметили, что у людей дни обычно проходят в таком же режиме.