Эпидемия гриппа охватила около 3 миллионов японцев

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Вспышка заболеваемости гриппом зафиксирована в Японии. По данным на начало этой недели, число пациентов с этим заболеванием достигло 2,83 млн человек, пишет в пятницу, 26 января, ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

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В ведомстве отметили, что по сравнению с прошлой неделей число заболевших выросло примерно на 1 миллион человек. В итоге сейчас на одного врача приходится 52 пациента с гриппом, что является рекордно высокой цифрой с момента начала ведения статистики в 1999 году. Наиболее сложная ситуация наблюдается на юго-западном острове Кюсю, где на одного врача приходится 80 больных.

Министерство напомнило местным жителям о мерах профилактики заболевания и попросило как можно чаще мыть руки и носить защитные маски.

В Японии в середине текущего месяца после сильного снегопада установилась холодная и морозная погода. Даже в столичном регионе, где почти не бывает заморозков, столбик термометра опускается до -3 градусов по Цельсию. В результате влажный воздух стал сухим, что, как считают медики, только усугубляет распространение эпидемии.