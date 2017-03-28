Епископ из Екатеринбурга заявил, что детей нужно предупреждать о демонах
Ранее дети стали свидетелями обряда экзорцизма в Среднеуральском женском монастыре
Фото: medialeaks.ru
Глава Екатеринбургской епархии РПЦ епископ Евгений прокомментировал недавний случай, когда дети в Среднеуральском женском монастыре стали случайными свидетелями обряда экзорцизма. Об этом пишет портал medialeaks.ru.
По словам священника, детей нужно предупреждать о том, что в душе человека могут поселиться демоны и бесы. Он также планирует провести беседу на эту тему с родителями и педагогами.
"Примеры одержимости людей злыми духами и возможность их изгнания приведены ещё в Евангелии. Иисус Христос неоднократно изгонял нечистую силу, овладевавшую людьми, и возвращал человека к нормальной жизни. По сей день такая власть и сила действия против нечистой силы сохраняется в Православии", – сказал епископ Евгений.
Также представитель РПЦ рассказал о том, как дети стали невольными свидетелями экзорцизма. Оказалось, что, когда дети зашли в монастырь, кто-то забыл выключить аудиотрансляцию, поэтому они услышали звуки обряда.
Также епископ рассказал, что детей и родителей должны пугать реальные демоны, которые каждый день являются к нам с экранов телевизоров.