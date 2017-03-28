Епископ из Екатеринбурга заявил, что детей нужно предупреждать о демонах

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Глава Екатеринбургской епархии РПЦ епископ Евгений прокомментировал недавний случай, когда дети в Среднеуральском женском монастыре стали случайными свидетелями обряда экзорцизма. Об этом пишет портал medialeaks.ru.

По словам священника, детей нужно предупреждать о том, что в душе человека могут поселиться демоны и бесы. Он также планирует провести беседу на эту тему с родителями и педагогами.

"Примеры одержим­ости людей злыми духа­ми и возможность их и­згнания приведены ещё­ в Евангелии. Иисус Х­ристос неоднократно и­згонял нечистую силу,­ овладевавшую людьми, ­и возвращал человека ­к нормальной жизни. П­о сей день такая влас­ть и сила действия пр­отив нечистой силы со­храняется в Православ­ии", – сказал епископ Евгений.

Также представитель РПЦ рассказал о том, как дети стали невольными свидетелями экзорцизма. Оказалось, что, когда дети зашли в монастырь, кто-то забыл выключить аудиотрансляцию, поэтому они услышали звуки обряда.

Также епископ рассказал, что детей и родителей должны пугать реальные демоны, которые каждый день являются к нам с экранов телевизоров.