ЕР: Медики-волонтёры будут вывозить тяжёлых больных из ЛДНР в Россию

«Единая Россия» развивает медицинское направление гуманитарной миссии в Донбассе и на освобождённых территориях и будет помогать эвакуировать детей с неврологическими нарушениями. Также медики-добровольцы будут определять наиболее тяжёлых пациентов, среди которых пострадавшие от обстрелов ВСУ военнослужащие и мирные жители, и вывозить их на лечение в Россию. Об этом сообщил на ВКС с представителями министерств здравоохранения РФ и ЛДНР, регионов России и медиками координатор деятельности медиков-добровольцев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, сообщает сайт ER.ru.

Успешный опыт организации такой работы есть у омской «Единой России», отметил Хубезов. Главврач областного «Клинического медико-хирургического центра» Вадим Бережной вместе с бригадой медиков-добровольцев в конце июня вывез 17 наиболее сложных пациентов из ЛНР.

«За полтора месяца они все были прооперированы. 10 — выписано. Мы убедились, что это нужный опыт. Ему планируют последовать Красноярск, ХМАО и Барнаул. Мы будем согласовывать очередную бригаду для эвакуации больных и лечения их в сибирских больницах», — рассказал он.

Продолжится и деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России». В Донбассе и на освобождённых территориях уже отработали 420 специалистов из РФ. Ещё 230 врачей из России приехали по линии Минздрава и Центра медицины катастроф.

Чтобы как можно больше людей могли получить медпомощь, нужно задействовать медиков для проведения выездной диспансеризации, считает министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Как рассказала заместитель директора Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Наталья Маркарян, потребности республик в транспорте будут закрыты в августе-сентябре. Планируется поставить 386 машин скорой для двух республик и трёх областей — Запорожской, Херсонской и Харьковской.

«Мы выстроили эффективную работу со Ставропольским краем, Волгоградской областью, Башкортостаном. Более 30 тысяч пациентов из ЛНР уже получили медпомощь. Также республике оказана серьёзная поддержка от Тюмени, Волгоградской области по материально-техническому оснащению. Хорошо отлажено лекарственное обеспечение — все новые территории уже получили российский инсулин и перешли на российские препараты», — подчеркнула министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

Фото: сайт ER.ru

Член комитета Госдумы по промышленности Евгений Нифантьев сообщил, что ЛДНР и на освобождённых территориях уже работает более 1300 аптечных пунктов.

«В народных республиках создана система лекарственного обеспечения, которая позволяет бесперебойно снабжать как лечебные организации, так и розничные и оптовые предприятия. Также внедрена система контроля за ценами, аналогичная РФ. Есть список жизненно важных лекарственных препаратов, и ценообразование строго контролируется», — сказал он.

Подводя итоги ВКС, Дмитрий Хубезов подчеркнул, что помощь Донбассу и освобождённым территориям будет в ближайшее время отражена в народной программе «Единой России».

«Именно здесь и сейчас во многом решается судьба нашей страны. Поэтому контроль должен быть соответствующий. Будем закрывать потребности с нашими медиками-добровольцами. Но ключевую роль здесь должны играть регионы. Проблем много, и их надо решать вместе», — заключил он.

Поддержку жителям освобождённых территорий продолжает оказывать и алтайская «Единая Россия».

«Продукты питания, товары первой необходимости и семена овощей — собрать и отправить десятки тонн груза помогали депутаты и активисты „Единой России“, предприниматели и просто неравнодушные жители Алтайского края. С начала специальной военной операции мы собрали более 5 млн рублей на поддержку жителей Донбасса», — рассказал заместитель секретаря реготделения ЕР в Алтайском крае Денис Голобородько.

Медицинскую поддержку оказывает Славяносербскому району ЛНР правительство Алтайского края в связи с тем, что наш регион взял шефство над этой территорией. В июле там побывал заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов, чтобы определить объём восстановительных работ в местных лечебных учреждениях. Алтайские и луганские медики также планируют обмениваться опытом по вопросам оказания медицинской помощи.