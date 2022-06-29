ЕР направит в Донбасс и на освобождённые территории русскую литературу

Уже в ближайшее время на территории Донбасса, Херсона, Запорожья и Харьковской области будет направлено 104 тысячи изданий в рамках акции «Книги — Донбассу». Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия».

Около 40 тысяч книг уже доставлены в народные республики, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС по реализации совместной с Минпросвещения акции.

«В ходе нашей работы в Донбассе выяснилось, что там практически отсутствует русская литература и русские книги. А от учебников, которые мы обнаружили в школах на освобождённых территориях, волосы дыбом встают. С ног на голову перевёрнута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны. Местные библиотеки буквально завалены литературой, прославляющей предателей, вроде Мазепы или нацистов Бандеры и Шухевича. Огромное количество книг и пособий издано в Норвегии, Швеции, Канаде. В то же время там острейший дефицит даже классических произведений русских авторов и детской литературы», — подчеркнул он.

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Андрей Турчак также напомнил, что «Единая Россия» и Минпросвещения к 1 сентября обеспечат все школы ЛДНР и освобождённых территорий новыми российскими учебниками.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, вопросы обеспечения школ учебниками задают педагоги на всех встречах.

«Об этом говорили учителя и на моей встрече в Мелитополе, в Бердянске и в Донецке. Сегодня мы этот вопрос решили. Мы также максимально сделаем всё, чтобы школы открылись и начался образовательный процесс. Дети хотят изучать русский язык. Они хотят читать произведения наших великих авторов, поэтов — это очень важно. Нельзя запретить русскую культуру и литературу», — отметил он.

Программы подготовки школьников будут адаптированы. Для этого переподготовку проходят и учителя.

«Мы уже несколько тысяч учителей переподготовили. В Ростове создан специальный центр по координации этой работы, такой же центр появился в „Артеке“ в Крыму», — сообщил Сергей Кравцов.

Как отметила глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова, общественные приёмные собрали ещё около полумиллиона книг, которые отправят в распределительные центры партии.

«Больше всего книг собрали Республика Башкортостан, Московская, Тюменская, Курская и Рязанская области, Санкт-Петербург. В рамках гуманитарного штаба постараемся расширить эту работу, добавляя другие задачи. Например, можно предложить выезжать детям на экскурсии из ДНР, ЛНР, освобождённых территорий, чтобы они могли увидеть воочию места исторических событий и возвращать себе память, которую у них так вероломно отобрали», — сказала Анна Кузнецова.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что школьникам Донбасса и освобождённых территорий сохранят возможность изучать украинский язык.

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«Мы, в отличие от них (украинской власти, — прим. ред.) ничего запрещать не собираемся. Для тех ребят, которые хотят изучать украинский язык, эта возможность будет предоставлена. Поступать так, как поступают эти моральные уроды, мы не будем», — сказал секретарь Генсовета «Единой России».

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9,5 тысячи тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

В ЛДНР и на освобождённых территориях работает 21 гуманитарный центр «Единой России», 10 из них — в Мариуполе. Там работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детские комнаты и аптеки. Такой же партийный центр гумпомощи начал работать в Попасной. Ещё один гуманитарный центр партия открыла в Херсоне и Купянске Харьковской области.

Для распределения гуманитарных грузов в харьковском направлении в Белгородской области «Единая Россия» открыла логистический центр. Продукты питания, воду, стройматериалы, предметы первой необходимости планируется доставлять из него в мобильные центры помощи партии, которые будут открываться на новых освобождённых территориях.

Поддержка Донбассу идёт и от алтайских единороссов.

«Мы не перестаём оказывать гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий. В День России региональное отделение партии совместно с МЧС при участии губернатора Виктора Томенко вновь отправило почти 20 тонн алтайских продуктов питания и товаров первой необходимости в Донбасс. Их собрало Барнаульское местное отделение „Единой России“ и предприниматели края», — отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» в Алтайском крае Иван Гладких.

С марта партия в Алтайском крае при участии депутатов, предпринимателей, общественников и просто неравнодушных людей трижды отправляла в Донбасс десятки тонн продуктов, вместе с ними 100 килограммов семян овощей. А также две фуры с посылками для алтайских военнослужащих в рамках акции «Весточка из дома». Кроме того, почти 5 миллионов рублей региональное отделение собрало в помощь жителям Донбасса.

Отдельное внимание уделяется поддержке детей. «Единая Россия» 1 июня открыла первый детский досуговый центр в Луганске. Он оснащён необходимой мебелью и оборудованием. В ближайшее время в Донбассе появится ещё девять таких центров. В организации их работы принимали участие, в том числе, российские предприниматели. Помимо этого, при поддержке партии в Донбассе откроется не менее трёх кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.