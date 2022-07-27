ЕР передаст школьные наборы детям в России и Донбассе

Ежегодная акция «Единой России» «Собери ребёнка в школу» в 2022 году станет ещё более масштабной — партия организует помощь для детей из малообеспеченных и многодетных семей не только в регионах России, но и в Донбассе и на освобождённых территориях. Об этом рассказала замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова во время гуманитарной миссии в ЛНР, сообщает сайт ER.ru.

И первую партию школьных наборов детям (в том числе и погибших военных) народной республики уже передали. Рюкзаки и канцелярские принадлежности собрали представительницы женского комитета «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии Единой России».

«До начала нового учебного года остаётся чуть больше месяца. И мы прекрасно понимаем, что для мам и бабушек сейчас очень важной заботой и задачей является подготовка детей к новому учебному году. Нужно всё успеть, найти, купить. А с учётом того, что ситуация в народных республиках сейчас крайне непростая, эта задача усложняется», — объяснила Дарья Лантратова, почему акцию в этом году распространили и на Донбасс.

Кроме того, молодогвардейцы вместе с московским отделением ЕР уже отправили в ДНР три тонны гуманитарного груза. Юные жители республики получат рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, пеналы для первоклассников и детские книги, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

«Сбор помощи в рамках данной акции проходит в наших отделениях по всей стране. Желающих помочь очень много. Доставка будет организована каждые две недели вместе с нашими волонтёрами. Отмечу, что большой запрос на помощь детям мы наблюдаем в Мариуполе», — подчеркнул он.

Что же касается регионов России, то помощь ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей. Партия организует более четырёх тысяч специальных пунктов приёма школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Об этом напомнила координатор партийного проекта «Новая школа» (в рамках которого и проходит акция), первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

«В этом году особое внимание надо уделить детям — вынужденным переселенцам из Донбасса и с освобождённых территорий, поддержать, обеспечить нашим традиционным школьным рюкзачком со всеми необходимыми канцтоварами, чтобы они могли пойти в школы 1 сентября вместе с другими ребятами», — подчеркнула Аршинова.

Этот партпроект реализуют и в Алтайском крае. Координатор «Новой школы» в регионе Марина Понкрашева отметила: активисты и депутаты ЕР ежегодно принимают участие в акции «Соберём детей в школу».

«И в этом году мы также не останемся в стороне от оказания помощи многодетным и малоимущим семьям Алтайского края. Кроме того, вместе со сторонниками „Единой России“ из краевого отделения Союза женщин России партийцы в рамках акции в июле-августе займутся сбором художественной литературы и канцелярских товаров для школьников из Славяносербского района ЛНР», — уточнила Понкрашева.

Напомним, Алтайский край взял шефство над Славяносербским районом ЛНР и помогает местным властям наладить в районе нормальную жизнь.