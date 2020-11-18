Еще 131 случай COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 131 новый случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 54 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 30 жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей; у 13 жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 10 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребёнка; у шести жителей Майминского района; у шести жителей Турочакского района; у шести жителей Улаганского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей Чойского района, в том числе у двух детей; у одного жителя Усть-Канского района.

Таким образом, на 18 ноября в Горном Алтае официально выявлено 9963 случая заражения COVID-19. Выздоровели 7759 человек, из которых 308 – за последние сутки.