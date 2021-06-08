Ещё 21 человек заболел коронавирусом в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 21 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Диагноз подтвердился у восьми жителей Кош-Агачского района, у шести жителей Улаганского района, у трёх жителей Горно-Алтайска, у трёх жителей Усть-Канского района и у жителя Майминского района.

За весь период в регионе зафиксировали 17 241 заболевшего. Выздоровели из этого числа 16 734 пациента, в том числе 24 – за последние сутки.

Ранее в Горном Алтае умерло 284 пациента с коронавирусом. Непосредственно от ковида из этого числа скончались 239 человек.