Еще 65 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 65 новых случаев COVID-19, сообщают в региональном оперштабе по ситуации с коронавирусом.

Диагноз подтвердился у 20 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трех детей; у 20 жителей Кош-Агачского района, в том числе у шести детей; у 10 жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у семи жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у трех жителей Усть-Канского района; у двух жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Турочакского района.

Общее число заболевших за весь период пандемии в регионе составило 3112. При этом выздоровели уже 2380 человек, 39 из которых – за прошедшие сутки.