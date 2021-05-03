Ещё 8,5 тысячи человек заразились коронавирусом в России
За сутки скончались 336 пациентов с COVID-19
3 мая 2021, 19:25, Никита Бородкин
8489 новых случаев коронавируса выявили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся в стране достигло 4 831 744.
Первое место по суточной заболеваемости занимает Москва (+2635), второе – Санкт-Петербург (+704), третье – Московская область (+641). Алтайский край с 69 новыми случаями заражения занимает 28-е место среди субъектов России.
Из больниц выписали ещё 6367 человек, всего выздоровели 4 450 289 жителей страны. С подтверждённым коронавирусом скончались ещё 336 пациентов, всего за время пандемии зарегистрировали 111 198 летальных исходов.
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