Еще 96 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае

За последние сутки в Горном Алтае выявили 96 случаев коронавируса. Общее число заболевших выросло до 13 122, информирует республиканский оперштаб.

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Прочее 215 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

Диагноз подтвердился у 33 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у восьми детей; у 22 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у 11 жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребенка; у шести жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей, у шести жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у шести жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у пяти жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у пяти жителей Чойского района, у одного жителя Улаганского района; у одного жителя Шебалинского района.

В общей сложности в регионе выздоровели 12 425 пациентов, в том числе 64 – за последние сутки.