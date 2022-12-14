Жильцы барнаульского дома, где в трубах перемерзала горячая вода, пожаловались на УК в прокуратуру. В компании проблем не видят

О новой коммунальной проблеме сообщили amic.ru жители дома по ул. Анатолия, 315, в котором с конца ноября периодически перемерзает вода в трубах. Сейчас в 10 метрах от дома обнаружили порыв в колодце, рассказал редакции житель Юрий Дворников.

По его словам, прореху на магистральном трубопроводе холодной воды в колодце жильцы увидели 11 декабря. По мнению мужчины, этот порыв спровоцировала авария, которая случилась неделей раньше на пересечении пер. Зайчанского и ул. Ипподромной.

В воскресенье напор воды в домах стал гораздо слабее и жители опасались, что она снова замёрзнет в трубах, рассказал Дворников.

В управляющей компании «Трест» amic.ru сообщили, что проблему уже решили и жителям не о чем беспокоиться: ещё 12 декабря в 10 часов утра специалисты устранили аварию.

«Там было незначительное повреждение. Всё сделали, ничего уже не течёт. Всё в работоспособном состоянии, жалоб и заявок нет. В доме горячая и холодная вода сейчас есть. Все работы закончены. Помимо замены трубы, там мы отогревали трассы», — рассказал представитель УК «Трест».

Однако жители беспокоятся. По словам Дворникова, в колодце вода продолжает подтекать. Мужчина обратился в прокуратуру с жалобой на УК «Трест». Ведомство отправило запрос Дворникова в Госинспекцию Алтайского края. Также Дворников утверждает, что и ранее проблему перебоев холодной и горячей воды УК решала неохотно. А качеством работ жильцы остались недовольны.

Напомним, 27 ноября в доме на ул. Анатолия, 315, перемёрзли трубы. Люди остались без воды в аномальные морозы. Сантехники решили проблему, однако 4 декабря произошла очередная авария на пересечении пер. Зайчанского и ул. Ипподромной и трубы вновь замёрзли — даже с горячей водой. На два дня жители дома остались без горячей воды, и на пять дней — без холодной.

Люди винили в проблемах управляющую компанию. По мнению жильцов, причина замерзания воды — в новых трубах и в том, что УК не стала их утеплять. В управляющей компании с обвинениями жителей не согласны и заявили amic.ru, что в доме «всё сделано изначально неправильно»: трубы находятся на чердаке, который не утеплён, и поэтому они перемерзают даже в несильные морозы, когда на улице менее -15 градусов.

Также в компании утверждают, что заменили в доме уже 40 метров водопроводных труб. Новый трубопровод в доме же сделан по всем нормативам, пояснили в управляющей компании. И теплоизоляция ему не требуется, так как трубы сделаны из полипропилена, а не из металла, сообщили в УК. Впрочем, жильцы словам УК не поверили, на свои деньги купили теплоизоляцию и сами закрыли трубы.

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