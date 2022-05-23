Еще одни выходные без шашлыков. В Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность

С 24 по 30 мая 2022 года в большинстве районов Алтайского края сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), а местами — высокая пожароопасность (4 класс), сообщает РСЧС. Жителям региона запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву.

По прогнозу регионального Гидрометцентра, 24 и 25 мая дневная температура в регионе составит от +27 до +33 градуса. Во вторник местами небольшие дожди и грозы, в среду осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, местами сильные порывы.

Новости

Общество Штраф до 5 тысяч. В МЧС запретили жарить шашлыки на даче на майские праздники

Напомним, что с 27 апреля в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В этот период жителям края запрещается посещать леса, использовать фейерверки, разводить костры, а также проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельхозназначения, запаса, вдоль дорог, в садоводствах и так далее.