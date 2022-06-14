Еще одно «торнадо» заметили в Алтайском крае

«Торнадо» заметили в Курьинском районе Алтайского края. Согласно посту в сообществе «Инцидент Барнаул», вихрь прошёлся по полю около 15:30 по местному времени.

О разрушениях, которые принесла за собой стихия, не сообщается.

Напомним, что жители Алтайского края в 2022 году неоднократно наблюдали за небольшими «торнадо» и смерчами, которые обычно фиксируют в основном в Америке. Как рассказала климатолог, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ Наталья Харламова, для региона это явление не новое, однако их частота явно увеличивается.