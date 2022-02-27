Еще пять стран ЕС закрыли свое воздушное пространство для России

Ещё пять стран закрыли своё воздушное для российских самолётов — Исландия, Австрия, Бельгия, Швеция и Германия. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, первыми своё воздушное пространство закрыли Польша, Чехия, Болгария, а вслед за ними — страны Балтии. Известно, что все страны Евросоюза договорились запретить российским самолётам доступ в их воздушное пространство.

Отметим, что из северных стран небо остаётся открытым лишь у Норвегии. Также о санкциях не заявляли Испания, Италия, Франция и Голландия.