Еще пять стран ЕС закрыли свое воздушное пространство для России
Такое решение приняли Исландия, Австрия, Бельгия, Швеция и Германия
27 февраля 2022, 13:27
Ещё пять стран закрыли своё воздушное для российских самолётов — Исландия, Австрия, Бельгия, Швеция и Германия. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, первыми своё воздушное пространство закрыли Польша, Чехия, Болгария, а вслед за ними — страны Балтии. Известно, что все страны Евросоюза договорились запретить российским самолётам доступ в их воздушное пространство.
Отметим, что из северных стран небо остаётся открытым лишь у Норвегии. Также о санкциях не заявляли Испания, Италия, Франция и Голландия.
Комментарии
Новости партнеров