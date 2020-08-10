Еще семь человек заразились коронавирусом в Республике Алтай
Всего в регионе инфицирован 1731 человек
10 августа 2020, 08:39, Илья Звягинцев
За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус подтвердился у четырех жителей Чемальского района, в том числе у одного ребёнка; у трех жителей Кош-Агачского района, включая одного ребенка. Три из семи новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. У четырёх инфицированных диагностированы симптомы ОРВИ.
Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрирован 1731 случай заражения. Выписаны из медучреждений 1406 человек, из них восемь за прошедшие сутки.
Девять пациентов с COVID скончались.
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