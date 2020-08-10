Еще семь человек заразились коронавирусом в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус подтвердился у четырех жителей Чемальского района, в том числе у одного ребёнка; у трех жителей Кош-Агачского района, включая одного ребенка. Три из семи новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. У четырёх инфицированных диагностированы симптомы ОРВИ.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрирован 1731 случай заражения. Выписаны из медучреждений 1406 человек, из них восемь за прошедшие сутки.

Девять пациентов с COVID скончались.