Ещё в 24 населённых пунктах Алтайского края подключат газ

Голубое топливо получат жители сёл Ребрихинского, Тюменцевского, Зонального, Косихинского, Алтайского, Целинного и Топчихинского районов

13 января 2023, 14:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в ближайшие годы газифицируют 24 населённых пункта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Будут газифицированы сёла Ребрихинского района: Подстепное, Касмалинка, Боровлянка, Паново, Клочки, Белово и станция Ребриха. Масштабные работы проведут в Тюменцевском районе. Там до 2025 года планируют газифицировать сёла Тюменцево, Урывка, Вознесенка, Берёзовка, Мезенцево, Юдиха, посёлки Трубачёво, Карповский, Сосновка и Заводской. В Зональном районе проведут работы в селе Буланиха и посёлке Октябрьском, в Косихинском районе — в посёлке Украинском, в Алтайском районе — в посёлке Катунь и селе Ая, в Целинном районе — в селе Бочкари, в Топчихинском районе — в селе Топчиха", — перечислили в региональном правительстве.

Также в крае продолжается реализация программы социальной догазификации, которая предполагает бесплатное подведение газа до границы земельного участка в уже газифицированных населённых пунктах. В план-график вошло больше 58 тысяч домовладений в 106 населённых пунктах.

Догазификация носит заявительный характер, заявку можно подать на портале Единого оператора газификации.