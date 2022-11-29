Ешь, смотри, люби. Как журналист amic.ru провел неделю с подпиской Mixx от Tele2

Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков больше года является абонентом Tele2 и регулярно тестирует различные сервисы оператора. В этом году компания представила новинку — подписку Mixx с огромным набором скидок в различных сервисах и с доступом в десятки полезных приложений. Всё это — за довольно скромную абонентскую плату. Что же, надо пробовать. Вячеслав целую неделю пользовался сервисами Mixx. Как это скрасило прохладные осенние вечера и подняло настроение перед грядущей новогодней суетой — читайте в материале.

Понедельник

Понедельник — день тяжёлый. Особенно для человека, родившегося в этот день и с детства старавшегося не браться за сложные задания в понедельник. Я неизменно соблюдаю некоторые ритуалы, чтобы понедельничная суета не смогла испортить настроение. Об этом, кстати, можно почитать в материале «„Любой стресс можно подсластить“: как сделать легче „тяжёлый“ понедельник».

Очередной понедельник ничем не отличался от остальных: планёрка с редактором Еленой Пацар, написание нескольких текстов — и я свободен от всех оков и цепей. Вечер трудного дня решил провести за книгой. Тем более что подписка Mixx от Tele2 открыла мне доступ к тысячам изданий на сайте «ЛитРес». После замечательного сериала от Netflix «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» решил перечитать, на мой взгляд, лучшее произведение великого писателя Говарда Лавкрафта «Хребты безумия». Леденящий душу роман о группе геологов, столкнувшихся в Антарктиде с неизвестными существами, много лет пытался экранизировать Гильермо дель Торо. В главной роли должен был сыграть Том Круз, но голливудские студии не спешили вкладывать 200 млн долларов в производство картины.

Кадр из сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Вообще на «ЛитРес» по подписке Mixx можно не только скачать более 200 тысяч книг, но и послушать аудиоверсии. Из новинок могу порекомендовать работу моего коллеги, журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом, — прим. ред.) «Империя должна умереть». Автор размышляет о революции 1917 года, приходе к власти большевиков и реформах, которые проводили в стране. Кстати, книга доступна в прекрасной озвучке актёра Владимира Левашева.

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Вторник

После тяжёлой командировки в Бийск вечер вторника решил провести активно. Жена предложила заняться физкультурой по программе Иванны Идуш — мастера спорта по спортивному чирлидингу, вице-чемпионки Европы. Каждый день её курс проходят тысячи человек. Захожу на fitstars.ru и начинаю «прокачивать» свой пресс. Руки на ширине плеч, спина в нейтральном положении... После нескольких прыжков тело начинает сильно болеть. Но усилием воли заставляю себя закончить упражнение. Кстати, подписчикам Mixx доступны все программы и тренировки Иванны Идуш. Лично я рекомендую зарядку: всего 15 минут утром, и вы полны энергии весь день.

Начало тренировки с Иванной Идуш

Среда

Среда — маленькая пятница. Самые сложные тексты и важные встречи уже позади, но и расслабляться ещё рано. Ничего так не отвлекает от городской суеты и бесконечных пробок, как интересные лекции. Последние два года я увлекаюсь темой науки: беру интервью у известных алтайских учёных и пишу об их интересных открытиях. На заметку: в интернете можно найти неплохие сайты, где доктора наук простым языком рассказывают о космосе, антропологии и атомной механике. Один из таких сервисов — lectr.ru.

Благодаря подписке Mixx мне доступны циклы лекций об астрономии, истории, философии, архитектуре и много другом... Перед сном надеваю наушники и узнаю, как в Америке в начале ХХ века появился джаз — моё любимое музыкальное направление. 40 минут увлекательного рассказа, и сон как рукой сняло. Включаю вторую лекцию. О том, как фантасты в разные эпохи грезили о полётах на Луну.

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Четверг

В холодильнике шаром покати, а желудок и жена просят накормить. До матча чемпионата мира Уругвай — Южная Корея остаётся всего полтора часа, и за это время нужно успеть приготовить одно из моих коронных блюд — пасту карбонару. Всё необходимое — бекон, макароны, сыр и сливки — я предварительно закупил в «Ленте» со скидкой 10% (в подписке Mixx и такой бонус есть — почему бы не воспользоваться). Сначала надо обжарить (лучше всего на оливковом масле) бекон с двух сторон. Потом в сковородку заливаем сливки и тушим минут 10. Параллельно варим макароны, которые потом отправляем в сковороду. И всё — идеальная карбонара готова. Последний штрих: добавляем натёртый сыр и пару веточек кинзы. Готово!

Пятница

Вечер пятницы в нашей семье всегда проходит за просмотром кино. Смотрим всё подряд: от классики с Мэрилин Монро до великих американских фильмов 70-х и новинок проката. По подписке Mixx в онлайн-кинотеатре Premier нахожу один из любимых боевиков детства — «Вспомнить всё» Пола Верховена в качестве 4К. Реставрацией картины занимался лично режиссёр. Арнольд Шварценеггер на Марсе, коварная Шэрон Стоун и та сцена в баре, увидев которую однажды не забудешь никогда. Одного фильма нам мало, поэтому смотрим второй — «Мертвец» Джима Джармуша. А для того чтобы лечь спать с позитивным настроением, завершаем день под новое шоу телеканала ТНТ «Концерты».

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Суббота

Суббота начинается с уборки квартиры. Для меня это практически ритуал: нужно стереть пыль со шкафов и как следует помыть пол. Чтобы уборка шла веселее, включаю фоном VK Музыку (подписка Mixx избавляет от рекламы, что меня очень радует). Ещё в субботу я часто нахожу немного времени для шопинга. В этот раз решил выбрать что-нибудь в Lamoda: для пользователей Mixx там действует скидка 10%. Заказываю себе классную шёлковую рубашку, а коллеге по работе — очередную модную кепку.

Lamoda

Воскресенье

Последний день недели посвящаю прогулкам: люблю просто так пройти 30-40 тысяч шагов по любимому городу. Чтобы в пути не было скучно, обычно слушаю музыку и подкасты. Единственное, что может помешать моим воскресным вылазкам — непостоянная сибирская погода, а за интернет я не переживаю. 4G Tele2 «летает» во всех частях города, а по подписке Mixx к моему тарифу каждый месяц добавляется 50 «гигов» — неплохое подспорье для любителей слушать музыку онлайн и постить фото во время прогулок.

Вывод

Итак, мой эксперимент завершён. Неделя с Mixx пролетела незаметно. У подписки довольно солидный набор различных бонусов за относительно скромные несколько сотен рублей в месяц. Тут кино, музыка, книги, образовательные сервисы, скидки в магазинах — всё, что мне нужно. И главное — удобно пользоваться, большинство бонусов подключается автоматически либо c регистрацией по номеру Tele2. Стоимость подписки — от 200 до 350 рублей в месяц. Цена зависит от числа выбранных сервисов: Mixx как конструктор, вы можете собрать подписку под себя, подключив только нужные бонусы. Ещё приятно, что есть бесплатный пробный период, который действует до очередного списания абонентской платы. Более того, вы можете пользоваться подпиской, даже если у вас нет SIM-карты Tele2: просто в таком случае плата будет списываться не с баланса вашего номера, а с банковской карты.

ООО «Т2 Мобайл»