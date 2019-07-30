"Если есть мозг": Монеточка призвала к тушению лесных пожаров

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) присоединилась к массовому призыву потушить пожары в Сибири. Их площадь достигла 1,6 млн гектаров.

"Чиновники считают возможный ущерб от огня ниже затрат на тушение, – написала Монеточка в своем Instagram. – Их цитаты по этому поводу просто вызывают смех, можете почитать на досуге".

Она назвала сибирские леса драгоценным богатством не только России, но и всего мира.

"Если у вас есть сердце, есть мозг, то вы наверняка понимаете весь ужас и масштаб происходящего, и я верю, что мы сможем стать лучше, – заявила Гырдымова. – Давайте не дадим свершиться этой масштабной катастрофе, хотя бы распространяя информацию".

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Ранее с аналогичным призывом выступил рэпер Баста и спортсмен Иван Чишкала. А лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сложившейся лесопожарной ситуации посвятил стих.

На протяжении нескольких дней из-за дыма от пожаров в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях из-за загрязнения воздуха объявляли режим "черного неба".

Свыше 650 тысяч россиян подписали петицию с требованием ввести режим ЧС, однако полпред президента Сергей Меняйло заявил, что никаких причин для введения чрезвычайной ситуации в СФО нет.

По его словам, такое решение можно принять только при превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, но во всех регионах Сибири они не выше установленных нормативов.

В результате режим ЧС все-таки ввели в трех регионах: Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.