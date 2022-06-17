«Есть более насущные проблемы». В России заморозили проект цифровых паспортов
В Минцифры надеются вернуться к проекту позднее, сообщил глава ведомства Максут Шадаев
17 июня 2022, 14:20
Минцифры РФ заморозило выдачу цифровых паспортов, сообщил РИА Новости глава ведомства Максут Шадаев.
По его словам, это связано с тем, что в стране «сейчас есть более насущные проблемы». Министр при этом выразил надежду, что после их решения к проекту удастся вернуться.
Идея электронного паспорта гражданина РФ прорабатывалась в течение 2010-х годов, но сроки запуска неоднократно переносились. Ожидалось, что выдача цифровых документов начнётся с 2023 года.
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