«Есть более насущные проблемы». В России заморозили проект цифровых паспортов

Минцифры РФ заморозило выдачу цифровых паспортов, сообщил РИА Новости глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, это связано с тем, что в стране «сейчас есть более насущные проблемы». Министр при этом выразил надежду, что после их решения к проекту удастся вернуться.

Идея электронного паспорта гражданина РФ прорабатывалась в течение 2010-х годов, но сроки запуска неоднократно переносились. Ожидалось, что выдача цифровых документов начнётся с 2023 года.