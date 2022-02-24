Естественная убыль населения в Алтайском крае выросла за 2021 год

Естественная убыль населения в Алтайском крае по итогам 2021 года составила 24 698 человек, что на 7,7 тысячи больше, чем годом ранее. Согласно данным Алтайкрайстата, в январе-декабре 2021 года смертность в регионе значительно выросла — если в 2020 году в крае скончалось 37 838 человек, то в 2021 году — 43 690.

В это же время в регионе родилось 18 992 младенца, что на 984 меньше, чем в 2020 году, — тогда в Алтайском крае было 19 976 новорождённых.

Напомним, что ранее органы ЗАГС сообщали, что за 2021 год в регионе умерло 43 704 жителя. Это оказалось худшим показателем за все послевоенные годы.

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Общество Мужчины в Алтайском крае живут на 10 лет меньше женщин

Ранее Алтайкрайстат сообщил, что для мужчин Алтайского края средняя ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2020 года составила 65,18 года. Для женщин этот показатель равнялся 75,16. Это следует из данных Алтайкрайстата, предоставленных ко Дню защитника Отечества.