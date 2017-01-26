Это бренд. Ведущий Эхо Москвы в Барнауле о работе радиостанции

Радиостанции Эхо Москвы в Барнауле исполнилось 14 лет. Сегодня Эхо Москвы – это бренд или даже знак качества. Гостями передачи "Тема дня", которая выходит по будням в 17:00, становятся политики, чиновники, врачи, общественники, актеры, писатели, экономисты. И каждый из них готов к откровенному разговору даже на проблемные темы. О том, почему Эхо Москвы в Барнауле любят слушатели и гости радиостанции, какой эфир был самым сложным и чем передача "Тема дня" отличается от других программ, рассказал ведущий Максим Голышев.

- Максим, у Эха Москвы репутация честной радиостанции. К нам в гости с радостью ходят политики, чиновники, общественники, врачи, ученые... Почему они любят Эхо Москвы и соглашаются на заведомо непростые интервью?

- Хороший вопрос! Во-первых, Эхо Москвы – это станция с большими традициями, это настоящий бренд. Мне кажется, независимо от того, в каком городе находится Эхо, будь это федеральный вещатель, любой регион, когда человека приглашают на эфир, то это уже признание человека, признание его компетенции, признание его как специалиста. И отказ от таких предложений, мне кажется, может прозвучать резко, достаточно глупо.

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Что касается непростых интервью… Это опять же мое личное отношение. Я считаю, что простых интервью быть и не может. Интервью не может быть просто хвалебным, интервью не может быть скучным по определению. Интервью поднимает какие-то важные, серьезные, острые вопросы. Задача любого интервьюера – донести информацию от собеседника до аудитории. Это должна быть та информация, которая аудиторию интересует, которая нужна аудитории. Простых интервью быть не может. Все остальное – это просто милые беседы на радиостанции.

- Программа "Тема дня" выходит по будням. К тебе в гости на эфир приходили самые разные эксперты. Кого бы ты выделил отдельно?

- Сложно кого-то выделить отдельно по простой причине – это каждодневная работа. Даже в некоторой степени это такой конвейер. Ты с головой погружаешься в ту тему, которая тебя ждет сегодня. Ты ее отработал, она у тебя еще в голове, но только ты переключаешься на следующую тему, у тебя голова освобождается от всего, что было до этого, и начинается новый цикл.

Из последнего я отмечу и даже поблагодарю человека, который согласился к нам прийти. Это Сергей Александрович Клевцов, заслуженный тренер России, тренер Сергея Шубенкова. Связано это со скандальными публикациями по поводу подачи заявления Сергея Шубенкова, чтобы ему присвоили звание нейтрального спортсмена. Еще раз подчеркну: именно нейтрального спортсмена. На эту тему столько всего уже было сказано. Но мы хотели услышать на нашей радиостанции информацию от тех людей, которые имеют к ней прямое отношение.

И, с одной стороны, мы понимали, что Сергей Александрович может сказать, мол, ребят, извините, но я устал от этой истории. Я ему очень благодарен, что он пришел и весьма откровенно поговорил на эту тему.

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А в целом интервью были разные. Некоторые оказались более интересные, другие – менее. Были удачные и не очень. Эфир – это нечто живое. Ты можешь как угодно расставлять вопросы, в какой угодно последовательности, в каком угодно порядке, но при этом всегда все происходит не так. Эфир диктует свои условия. Поэтому это всегда, всегда (!) что-то новое. И любая программа – это открытие лично для меня.

- Можешь назвать самый тяжелый эфир или самый спорный? И еще, у каждого журналиста есть спикеры-любимчики. А у тебя такие имеются?

- Я не буду выделять и, пожалуй, называть конкретные тяжелые эфиры. Есть еще одна задача у любого ведущего подобной программы – оставаться над ситуацией. И вот в тех случаях, когда у меня была четко и понятно сформирована моя жизненная позиция по тому или иному вопросу и когда мне самому было сложно избавиться от этой позиции на 30 минут программы, вот эти интервью были тяжелыми лично для меня. И чтобы не дай бог никого не обидеть (я считаю, что это не так важно), я не буду называть конкретных имен. Но такие ситуации случаются. С другой стороны, это опыт.

Что касается любимчиков. Это те люди, которые готовы говорить. Это уже упомянутый Сергей Александрович Клевцов, это Андрей Евгеньевич Щукин, это Елена Безрукова. Я сейчас три человека назвал, на самом деле их куда больше. Это те люди, которые готовы говорить откровенно.

И я всегда перед эфиром задаю два вопроса: "Есть те темы, которых вы не хотите касаться?" и "Есть ли те темы, которые вы хотели бы обозначить?" И вот те люди, которые говорят, что можно задавать любые вопросы, – это мои любимчики. Это правда.

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- Эхо Барнаул выходит на УКВ, хотя это уже, скажем, винтаж или ретростиль. Почему мы не переходим на FM?

- Что касается УКВ диапазона, можно, конечно, сказать, что это ретростиль, это архаизм, но я могу сказать, что аудитория Эха Москвы, на мой субъективный взгляд, самая преданная на сегодняшний день. Приведу пример: в нашем холдинге есть и другие радиостанции, и если вдруг по техническим причинам пропадает сигнал на любой из них, это замечают сами сотрудники, разъясняют ситуацию. А вот слушатели Эха Москвы сами берут трубку, звонят и говорят, мол, дорогие друзья, у вас пропал сигнал. И я прекрасно понимаю, что до той поры, пока будет хотя бы один человек из этой аудитории на УКВ диапазоне, с таким приемником, мы не сможем закрыться на УКВ. Это будет означать только одно: подвести своего слушателя.

Но стоит еще отметить, что у нас есть сайт fmprod.ru и раздел радио онлайн. И вот там у нас из года в год, от месяца к месяцу, изо дня в день аудитория растет, и мы видим в этом некий переход. Кажется, в Норвегии хотят полностью отказаться от FM диапазона и полностью перейти на онлайн, так вот, будем считать, что Эхо Москвы именно в Барнауле – это настолько передовая станция, что мы из УКВ сразу же делаем переход в онлайн.

- Можно сказать, что Эхо Москвы – это радио не для всех. Кто не наша аудитория? Кому вы не интересны? Ну и наоборот.

- Это спорная формулировка, что Эхо – радио не для всех. Вопрос в том, что хочет человек услышать и готов ли он услышать точку зрения, которая не будет совпадать с его позицией. Это ведь тоже испытание. Ведь мы все считаем, что мы истина в последней инстанции. Если человек не готов, это не наша аудитория. А то, что радио не для всех, я бы так не делил, это одно из самых демократичных в плане доступа. Поэтому включайте и слушайте. Если вы понимаете, что это ваше, то мы очень рады. Если вы понимаете, что нет, то мы были рады, что вы побыли с нами какое-то время.

- "Тема дня" – это даже не интервью, скорее, диалог, разговор, спор. В чем отличие программы от других передач подобного формата?

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- Здесь сложный момент. Наша программа длится 30 минут без перерыва. На первый взгляд это может показаться незначительным, но на самом деле это очень важно. Мы садимся в эфир и выходим из эфира только тогда, когда выходит время программы. Если бы у нас были какие-либо иные блоки, которые разбивали бы программу, это бы снижало градус беседы.

Плюс ко всему, конечно, влияет репутация самой станции. Я не хочу никого обижать из своих коллег, но Эхо Москвы (я подчеркиваю еще раз) – это один из мощнейших брендов в области разговорных форматов у нас в России. Это накладывает ответственность абсолютно на всех: на работников радиостанции, на гостей. И гости это прекрасно понимают, потому что гости к нам приходят интеллектуалы.

Слушайте передачу "Тема дня" на волне 69.11 УКВ радиостанции Эхо Москвы в Барнауле или в интернете в прямом эфире по будням в 17.00.