«Это можно назвать диверсией». Депутат Певцов недоволен тем, что тему СВО убрали из «Разговоров о важном»

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов в своём телеграм-канале прокомментировал «исчезновение» темы СВО из школьных уроков «Разговоры о важном». Обновлённую программу уроков он сравнил с диверсией.

Певцов написал о том, что проведение подобных уроков — хорошее дело, но ситуация с методичками для учителей вызывает у него вопросы. Депутата возмутило то, что из программы пропали уроки на тему спецоперации.

«Для нашей страны жизненно важно, чтобы тема СВО была изучаема в школе, чтобы наши дети знали, почему и для чего началась специальная военная операция, чтобы они знали наших героев — их современников, чтобы они понимали, что ценой своих жизней наши военные, добровольцы, волонтёры обеспечивают всей стране — каждому из нас — возможность мирно жить, учиться, не быть в рабстве у фашистов и нацистов всех мастей или не стать, как презрительно о нас отзывались на Западе, «страной-бензоколонкой», — написал депутат.

Он добавил, что готовит официальный запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова.