Путин назвал задачу России в спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин назвал задачей РФ прекратить войну, начатую киевскими властями против соотечественников, несмотря на распространённое мнение, что на Украине «происходит какая-то агрессия». Об этом сообщает ТАСС.

«После государственного переворота [на Украине] в 2014 году жители Донецка, Луганска в значительной своей части, Крыма не захотели признать переворот. Это не детская тема, но она достаточно понятная. Против них начали фактически войну и восемь лет её вели. Наша задача, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса — эту войну прекратить, защитить людей», — заявил глава государства.

Путин добавил, что в обществе должны поддерживать российских военных, поскольку они рискуют своим здоровьем, а «многие погибают».

«Они должны понимать, за что они отдают свои жизни. Это чрезвычайно важные вещи. За Россию и за людей, которые в Донбассе живут», — сказал Путин.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Глава государства называл её целями денацификацию и демилитаризацию, а также защиту населения Донбасса.