«Это не мусорное ведро»: барнаульский водоканал рассказал о правилах пользования канализацией

Бесперебойная работа системы водоотведения зависит не только от водоканала, но и от горожан. Часто именно неправильное использование канализации приводит к засорам на сетях, неприятным запахам, подтоплениям подвалов и выходу стоков на поверхность.

«Росводоканал Барнаул» напомнил, что канализация — не мусорное ведро.

«В унитазы и раковины нельзя сбрасывать остатки пищи и жир, который оседает на поверхности труб и приводит к возникновению засоров. Также в канализацию запрещено выбрасывать строительный мусор, выливать жидкие строительные смеси. Детские подгузники, ватные палочки, средства личной гигиены, влажные салфетки тоже могут стать причиной образования засора. Нельзя утилизировать в канализацию и наполнители для кошачьих туалетов и любые другие биологически неразлагаемые предметы», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Хозяйственно-бытовая канализация также не предназначена для приёма дождевых и талых вод. Если вы увидели открытый люк — сообщайте об этом в коммунальные организации города, в том числе в диспетчерскую службу водоканала. Это можно сделать по номеру 500-101 или на сайте компании через кнопку «Увидел открытый люк? Сообщи!»

«Возьмите на вооружение эти рекомендации сами, расскажите о них членам своей семьи. Используйте канализацию по назначению и все мы забудем про засоры», — добавил Дмитрий Власов.

ООО «Барнаульский водоканал»

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