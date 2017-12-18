Эволюция: как наряжали на Олимпиаду советских и российских спортсменов

Российские спортсмены поедут на Олимпийские игры в Пхенчхан в 2018 году в белой форме. При этом Международный олимпийский комитет выдвинул свои требования к экипировке российских спортсменов на Олимпийских играх. Согласно этим требованиям, герб на форме спортсменов следует заменить олимпийскими кольцами, а вместо надписи Russia разрешено писать "Олимпийский спортсмен из России". При этом изображение флага РФ запрещено. А в экипировке разрешается использовать один или два цвета национального флага. Вспоминаем, в какой форме ездили на Олимпиаду российские и советские спортсмены.

На Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне советская сборная заняла первое место в медальном зачете. В ее копилке оказалось 98 медалей (37 золотых, 29 серебряных и 32 бронзовых).

А это Олимпиада 1960 года в Токио. И снова у сборной СССР первое место в медальном зачете - 103 награды (43 золота, 29 серебряных, 31 бронза)

Зимняя Олимпиада 1964 года в Инсбруке. Советская сборная поразила весь мир формой своих спортсменов - атлеты приехали в шубах из золотой нерпы. Страна решила показать, как богато живут советские труженики. И это удалось.

Форма советской сборной на Олимпиаде в Мехико. Здесь наши заняли второе место в медальном зачете, завоевав 96 наград, из которых 29 золотых.

1972 год. Летняя Олимпиада в Мюнхене. И у сборной СССР вновь первое место по общему числу медалей - 99, 50 из них - золото.

Белоснежные меховые шубки советской сборной на зимней Олимпиаде 1972 года вновь заставили весь мир завидовать женщинам из СССР.

Малиновые пиджаки сборной СССР выгодно выделяли наших атлетов на играх в Монреале в 1976 году. Кстати, тогда советские спортсмены завоевали 125 медалей, в том числе 49 золотых.

Знаменитая Олимпиада в Москве, 1980 год. Форма советской сборной во время открытия. Красавцы!

Примечательна Олимпиада 1980 года еще и тем, что форму для состязаний советских спортсменов разрабатывала фирма ADIDAS. Несмотря на запрет использования логотипа компании и ее знаменитых "полосок", костюмы этой марки после Олимпиады получили бешеную популярность в странах СССР. И да, наши спортсмены тогда заняли первое место в медальном зачете, завоевав 195 наград (80 - золотых).

1984 год, зимние Олимпийские игры в Сараево. Кстати, здесь сборную СССР наряжал известный модельер Вячеслав Зайцев. Из-за значительно сокращенного бюджета на смену мехам приходит овчина и меховые шляпы.

Олимпиада в Сеуле в 1988 году. Сочетание красного и белого - яркие, красивые, молодые. И команда СССР опять стала первой в медальном зачете: 132 медали (55 - золото).

На Играх 1992 года в Барселоне вместо сборной СССР выступала объединенная команда, составленная из спортсменов, представляющих бывшие республики.

В 1996 году на летних Олимпийских играх в Атланте костюмы для сборной РФ разрабатывал Валентин Юдашкин. Перед ним поставили задачу - при минимальном бюджете поразить воображение зрителей, отвлекая внимание от экономических проблем в России. Главным цветом формы стал белый, под цвет олимпийского флага. Декором формы стал рисунок олимпийских колец. Дополняла образ соломенная шляпа. Российская команда заняла второе место в зачете, завоевав 63 медали.

Снова яркий красный цвет у сборной РФ на Олимпийских играх – 2000 в Сиднее. Но не цветом оказалась сильна наша сборная. В копилке команды 89 наград. Это второе место в общем командном зачете.

Олимпиада-2004 в Афинах. Именно тогда созданием одежды для российских спортсменов начала заниматься компания Bosco. Спортсмены были одеты в белые костюмы — пиджаки, брюки, плиссированные юбки в стиле 30-х годов 20 века. На этих соревнованиях сборная России оказалась на третьем месте в медальном зачете, завоевав 90 наград.

Олимпиада-2008. Пекин. Российских спортсменов нарядили в цвета российского триколора. К белым нарядам прилагались цветные пиджаки: синие — для мужчин, красные — для женщин. В итоге здесь наша сборная вновь оказалась на третьем месте, завоевав 73 награды (23 из них - золото).

На Олимпиаде-2012 в Лондоне российская сборная слыла самой модной за свою форму. Выполненная в спортивном стиле красно-белая одежда российских олимпийцев была украшена узорами, напоминающими хохлому. Впрочем, это мало чем помогло: россияне оказались на четвертой позиции, завоевав 81 медаль.

В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи российские спортсмены были одеты в форму от Bosco Sport. Цвета триколора, комфортные силуэты. Получилось очень ярко и удобно.

А это парадная форма олимпийцев 2016 года в Рио-де-Жанейро. Россия оказалась на четвертом месте, выиграв 55 медалей. Форма была изготовлена компанией Bosco.

А вот так выглядит форма российской сборной, разработанная для зимних Игр 2018 года. В форме выделяются четыре базовых цвета: составляющие российского триколора — синий, белый, красный — и еще серый. Кстати, в 2017 году истек контракт Олимпийского комитета России (ОКР) с группой Bosco di Ciliegi, и форму разрабатывала фирма Zasport.