Еврокомиссия рекомендует странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком

Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза выдавать россиянам шенгенские визы строго под даты поездки. Как сообщает РИА Новости, таким образом государствам Европы советуют не оформлять многократные разрешения на въезд.

Кроме того, ЕК считает, что при рассмотрении заявок стоит присматриваться к россиянам и «в случае угрозы безопасности» отказывать в выдаче виз или аннулировать уже действующие.

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Политика Странам Евросоюза рекомендовали пересмотреть действие уже выданных шенгенских виз

Напомним, что 9 сентября страны Евросоюза окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощённом визовом режиме. С 12 сентября на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса.

Отметим, что ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Евросоюз «поскорее» запретить выдачу шенгенских виз россиянам.