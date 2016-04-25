Европейская неделя иммунизации началась в Алтайском крае

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24 апреля в Алтайском крае стартовала Европейская неделя иммунизации. Насколько актуальна проблема вакцинации населения, в прямом эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" расскажет главный инфекционист по неделе иммунизации Валерий Шевченко.

В чем необходимость постоянной иммунизации, от каких заболеваний может уберечь вакцинопрофилактика, кому можно ставить прививки, а кому нельзя?

Об этом и не только специалист расскажет в прямом эфире на радио в понедельник, 25 апреля. Слушайте беседу на волне 69.11 УКВ или в интернете в прямом эфире.