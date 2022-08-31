Евросоюз заморозит упрощенный визовый режим с Россией

Страны Евросоюза приняли решение заморозить соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией. Как сообщает «Лента.ру», представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал соответствующее заявление после неформальной встречи Совета ЕС в Праге.

По его словам, с середины июля число россиян, пересёкших границы европейских стран, значительно увеличилось. Глава евродипломатии считает, что это может угрожать безопасности государств.

«Кроме того, мы видели, как много россиян путешествуют, чтобы отдыхать и совершать покупки, как будто на Украине не бушует война», — заявил Боррель.

Новые ограничения ЕС могут привести к значительному увеличению срока рассмотрения визовых заявлений.

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Напомним, что последние недели в Европе обсуждали возможные визовые ограничения в отношении россиян. Причиной для этого стал призыв президента Украины Владимира Зеленского, который потребовал «изолировать» граждан РФ.

Идею поддержали в Эстонии, Финляндии и ряде других стран, которые или сократили число выдаваемых виз, или полностью приостановили оформление разрешений. Против инициативы выступили Германия и Франция.